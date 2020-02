An vier Handelstagen hatte es der DAX versucht. Die 13.800 wurde im regulären XETRA-Handel mehrfach angelaufen, jedoch nicht übersprungen. Damit verfestigte sich diese Widerstandszone und führte am Freitag zu einem Rückzug der Bullen. Über diese Marke von 13.800 sprachen wir schon in der Vorwochenanalyse mit diesem Schaubild: Diese Marke stand somit gleich zur Eröffnung dieser Handelswoche im Blick ...

