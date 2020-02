Zürich (ots) - Vom 20. bis 23. Februar 2020 feierte die SWISS-MOTO gemeinsam mit 65'224 Töff-Fans den Startschuss in die neue Saison. Pünktlich zum Saisonbeginn zeigten über 400 Top-Brands was das neue Modelljahr zu bieten hat und präsentieren ein grosses Bekleidungs- und Zubehörangebot. Zu den Besuchermagneten 2020 gehörten die Weltpremiere der neuen «Panigale Superleggera V4» von Ducati, das feuerspeiende Alien-Trike aus Amerika sowie der neue Treffpunkt «SWISS-MOTO Youth» mit allen Infos zur neuen Führerscheinregelung ab 2021.



Die nächste SWISS-MOTO wird vom 18. bis am 21. Februar 2021 in der Messe Zürich stattfinden.



