HAMBURG (AFP)--Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) setzt nach seinem Wahlerfolg auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit den Grünen. "Das ist die naheliegende Option", sagte Tschentscher am Sonntagabend. "Wir werden bald Sondierungsgespräche führen, wie ein neue Koalition aussehen kann", kündigte er in der ARD an.

Bei der Bürgerschaftswahl behauptete sich die SPD laut Hochrechnungen trotz beträchtlicher Stimmenverluste mit rund 38 Prozent der Stimmen klar als stärkste Kraft. Zusammen mit den Grünen, die ihr Ergebnis demnach mehr als verdoppelten, könnte Tschentscher im Landesparlament über eine Zweidrittelmehrheit verfügen.

Rechnerisch möglich wäre allerdings auch eine Koalition von SPD und CDU. "Wir werden auch auf die CDU zugehen und mit ihr ein Gespräch führen", sagte Tschentscher.

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank setzt ebenfalls auf die Fortsetzung von Rot-Grün. "Alles andere würden die Hamburger auch nicht verstehen", sagte sie der ARD. Es sei der Wunsch von zwei Dritteln der Hamburger: "Rot-Grün soll weitermachen."

Über das Ergebnis ihrer Partei äußerte sich Fegebank "absolut begeistert". Das Resultat der Grünen von voraussichtlich rund 25 Prozent sei "sensationell". In die von ihr gewünschte neue rot-grüne Koalition würden daher "unsere Themen jetzt deutlich stärker reingehen", kündigte die Grünen-Spitzenkandidatin an.

February 23, 2020