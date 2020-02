Vor Kurzem gewährte Starinvestor Warren Buffett Interessierten einen Einblick in das Depot seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Dabei überraschte die Börsenlegende mit einem 2,4 prozentigen Anteil an Kroger-Aktien. Dies halten allerdings nicht alle Experten für eine gute Idee.? Buffett kauft Millionen von Kroger-Aktien? Jefferies-Experte stellt Investment in Frage? Hätte es bessere Alternativen gegeben?Mit viel Interesse verfolgen Anleger den vierteljährlichen Blick ...

