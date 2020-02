Kurz vor Weihnachten letzten Jahres haben Bundestag und Bundesrat eine Änderung des Einkommensteuergesetzes beschlossen, die, sollte sie tatsächlich so ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten, zu gravierenden Nachteilen für Privatanleger führen würde. Nun wurde eine Petition gestartet.? Änderung des Einkommensteuergesetzes benachteiligt Privatanleger massiv ? Asymmetrie in Besteuerung von Gewinnen und Verlusten ? Petition gegen Gesetzesänderung gestartetÄnderung des Einkommensteuergesetzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...