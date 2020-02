NAIROBI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Europa dazu aufgerufen, sich stärker dem afrikanischen Kontinent zuzuwenden und mit ihm enger zusammenzuarbeiten. "Ich werbe dafür, dass wir in Europa einsehen: Eine gute Zukunft Afrikas ist für unsere Entwicklung und für die Entwicklung unseres ganzen Planeten von entscheidender Bedeutung" sagte Steinmeier vor Beginn seines Staatsbesuches in Kenia der Tageszeitung "Daily Nation". Afrika und Europa seien geografische Nachbarn. "Aber wir tun uns manchmal schwer damit, diese Realität emotional zu begreifen."



Steinmeier war am Sonntagabend in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eingetroffen. An diesem Montag wird ihn Kenias Präsident Uhuru Kenyatta zunächst mit militärischen Ehren begrüßen, bevor beide Staatsoberhäupter ein Gespräch miteinander führen werden. Steinmeier will sich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit deutschen und kenianischen Wirtschaftsvertretern treffen. Vor dem Weiterflug in den Sudan am Donnerstag ist ein Besuch in Kakuma vorgesehen, einem der größten Flüchtlingslager der Welt.



Steinmeier sagte der Zeitung weiter, Deutschland und Kenia seien als wichtige Länder in ihrer jeweiligen Region "natürliche Partner bei der Bewältigung von Zukunftsaufgaben". Es gebe viele Themen, bei denen beide Staaten von einer engeren Zusammenarbeit profitieren könnten. "Dazu zähle ich den Kampf gegen den Klimawandel, den wir immer stärker spüren." Ein weiteres Thema sei die Digitalisierung.



Steinmeier lobte in der "Daily Nation" die "Innovationsfreude" in Kenia und den "Willen zum Aufbruch" auf dem Kontinent, wie er sich in der Gründung der Afrikanischen Freihandelszone zeige. "Deutschland schätzt Kenia als wichtigen Stabilitätsanker in der Region Ostafrika", betonte Steinmeier. Das Land setze traditionell auf Ausgleich, gute nachbarschaftliche Beziehungen und friedliche Streitbeilegung. Deutschland schätze auch das seit vielen Jahren anhaltende Engagement Kenias bei der Terrorismusbekämpfung und der Stabilisierung des Nachbarlandes Somalia./sk/DP/zb