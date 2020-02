FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Food, Pre-close Trading Update 22:05 USA: HP, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen NLD: PostNL, Jahreszahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/20 14:30 USA: CFNA-Index 01/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/19 HINWEIS JPN / RUS: Feiertage, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi