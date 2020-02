FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HS4 XFRA SE0007075262 HOEVDING SVERIGE AB

G6O XFRA BMG383271050 GEOPARK LTD. DL -,001

2DS XFRA NL0012747059 CM.COM N.V. EO,-06

