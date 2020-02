An den Terminmärkten gab es in der Woche zum 18. Februar eine massive Kapitalflucht in Gold-Futures zu beobachten.So wies der Committments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC zum Beispiel einen kräftig gestiegenen Open Interest (Anzahl offener Kontrakte) von 658.000 auf 715.300 Futures (+8,7 Prozent) aus. Dies war vor allem auf den starken Goldappetit großer und kleiner Terminspekulanten zurückzuführen. Innerhalb einer Woche hat sich die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ...

