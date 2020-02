Der Goldpreis kennt momentan kein Halten. Zum Wochenstart hat er in Euro schon wieder das nächste Allzeithoch erreicht. Die neue Rekordmarke liegt bei 1.552,40 Euro je Feinunze. Und auch in US-Dollar setzt das Edelmetall seinen Aufwärtstrend fort. Bei 1.679,70 Dollar liegt jetzt das neue Mehrjahreshoch. Vor wenigen Tagen gelang dem Goldpreis in US-Dollar der Sprung über das Jahreshoch 2020 und damit ein neues Kaufsignal. Die nächste große charttechnische Hürde wartet jetzt in Form der 2012er-Jahreshöchststände ...

