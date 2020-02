NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas nach einer Investorenveranstaltung von 54,20 auf 62,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen dort hätten die Entwicklung im vierten Quartal bestätigt, schrieb Analyst Martina Matouskova in einer am Montag vorliegenden Studie. Die guten geschäftlichen Aktivitäten der französischen Bank dürften das laufende Jahr über fortdauern./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 00:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 00:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

