TORONTO, 21. Februar 2020 - Media Central Corporation Inc. (CSE:FLYY, FWB:3AT) ("MediaCentral" oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Finanzierung" oder das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von 1.626.000 Dollar abgeschlossen hat. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und die Börse.Die Finanzierung bestand aus mit 10 % verzinsten, vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten (die "Schuldverschreibungen") zum Ausgabepreis von 1.000 Dollar pro Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Finanzierung und sind mit 10,0 Prozent p.a. verzinst; die Zinsen werden vierteljährlich gezahlt.Jede Schuldverschreibung kann nach Wahl des Inhabers in 14.285 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") und 7.142 Stammaktienkaufwarrants (die "Warrants") umgewandelt werden. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,20 Dollar. Der Umwandlungspreis für die Stammaktien entspricht einem Wert von 0,07 Dollar pro Aktie. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter bestimmten Umständen Vorauszahlungs- und Zwangsumwandlungsbestimmungen. Die Schuldverschreibungen sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von The Georgia Straight (siehe Pressemeldung vom 6. Januar 2020) und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.In Verbindung mit der Finanzierung hat das Unternehmen Barprovisionen in Höhe von 112.480 Dollar gezahlt und 1.606.777 Vermittler-Optionen begeben. Die Vermittler-Optionen können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,20 Dollar gegen Stammaktien des Unternehmens eingelöst werden.- ENDE -Über Media Central Corporation Inc.Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein unabhängiger Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Leser von 100 alternativen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. 