flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD konnte sich am Freitag etwas ...

Das Währungspaar EUR/USD konnte sich am Freitag etwas von den letzten Abgaben erholen. Wie an dieser Stelle tags zuvor bereits ausgeführt, trug ein erster Abverkauf an den US-Aktienmärkten zu einer Repatriierung von in Euro aufgenommenen Krediten zu einer leichter ersten "Short-Squeeze"-Bewegung bei, die den Kurs von EUR/USD nahezu an die Nackenlinie von 1,0879 zurückführte (altes mehrjähriges Verlaufstief).

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 31. Dezember 2019 bei 1,1239 bis zum neuen Mehrjahrestief des 20. Februar 2020 bei 1,0778, wären die nächsten Kursziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1,0887/1,0954/1,1009/1,1063 und 1,1130 in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1,0778, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0710/1,0668 und 1,0601 auszumachen.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

