Berlin (ots) - Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hat den Sieg seiner Partei in Hamburg als großen Erfolg bezeichnet.Klingbeil sagte am Montag im Inforadio vom rbb, die Landespartei sei ein gutes Vorbild für die Bundespartei. Man habe in Hamburg gesehen, dass sich die SPD dort "erfolgreich um die Stadt gekümmert" habe: "Die waren immer zuverlässig. Die hatten eine Idee, wo es hingehen soll. Es war eine Geschlossenheit, die in der Hamburger SPD da war." Jeder in der Stadt habe gewusst, für welche Themen die SPD in Hamburg steht.Die Bundespolitik könne daraus Lehren ziehen: "Also eine klare Führung, eine Geschlossenheit, eine Erkennbarkeit und eine Klarheit in den Themen. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich die Bundestagswahl vorbereite, als Generalsekretär, sind das gerne die Dinge, die ich für die Bundespartei übernehmen möchte."Auch die Hamburger FDP-Vorsitzende, Katja Suding, hat sich im Inforadio vom rbb zu den Wahlen geäußert. Sie erklärte ihre Verluste in Hamburg unter anderem mit den Ereignissen in Thüringen. Thüringen sei "tatsächlich eine schwierige Hypothek. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Da war es unsere Aufgabe - und die besteht nach wie vor - dieses Vertrauen wieder aufzubauen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4527903