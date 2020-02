New York und Paris (ots/PRNewswire) - Hierdurch sind die Klienten in der Lage, sich schnell auf Änderungen der Regulierungen in verschiedenen Rechtsprechungen einzustellen und kritische Anforderungen an die Berichterstattung zu erfüllen.AxiomSL, der branchenweit führende Anbieter von Lösungen für Risiko- und regulatorische Berichterstattung kündigte heute einen Vertragsabschluss mit einem internationalen französischen Finanzinstitut an, durch den die Lösung für weltweite Offenlegung von Aktienbeteiligungen (GSD) von AxiomSL auf seiner Plattform für Datenintegrität und -kontrolle namens ContrrollerView® eingesetzt werden soll. Das Unternehmen ist Teil einer führenden französischen Bankengruppe der 1. Stufe, das in verschiedenen Bankgeschäften, u. a. in der internationalen Anlagenverwaltung, tätig ist. Das Unternehmen hat mehrere tausend Mitarbeiter auf der ganzen Welt und zu seinen Klienten gehören Gesellschaften, Kreditinstitute (KIs), Souveräne und supranationale Einrichtungen.Die Regelungen für die Offenlegung von Aktienbeteiligungen sind von Natur aus kompliziert und unterscheiden sich je nach Rechtsprechung deutlich voneinander. Daher strebt der Kunde danach, seine Überwachung und Berichterstattung in allen relevanten Rechtsprechungen auf internationaler Basis zu industrialisieren. Hierzu gehört auch die Identifikation und Verwaltung von In-Scope-Holdings, wirtschaftlichem Eigentum, Überwachungsebenen und Grenzwert- und Berichtsauslösern. ControllerView von AxiomSL bietet Möglichkeiten zum Datenmanagement, durch das Investmentmanager mit einem Ökosystem zum Risikomanagement-Compliance in allen Regionen des Unternehmen auf einer einzelnen Plattform ausgestattet werden.Die GSD-Lösung ermöglicht dem Unternehmen die konsolidierte und zusammengefasste Berichterstattung in seiner gesamten Struktur und stärkt seine Fähigkeit, die speziellen Anforderungen lokaler Verordnungen einzuhalten. Des Weiteren bietet AxiomSLs ganzheitliche GSD-Lösung ein einzigartiges, nutzerzentriertes Potenzial, zu dem "Desk-Level"-Überwachung der Eigenkapitalschwellenwerte des Unternehmens gehören."Die GSD-Lösung von AxiomSL zeichnet sich durch ihre Flexibilität, Automatisierung und Transparenz aus", kommentierte Gaurav Chandra, GSD-Produktmanager von AxiomSL. "Diese Elemente sind in einem Umfeld, in dem KIs ihr gesamtes Eigentum in einer speziellen Einheit auf einer Einzelvermögensverwaltungsebene zusammenfassen - oder kombinieren - während andere das Eigentum auf Gruppeneinheitsebene aufrollen müssen. Durch unsere Lösung haben Investmentmanager die Möglichkeit, eine zusammenfassende und entfaltende Logik entsprechend der Rechtsprechung zu automatisieren, während sie weiterhin die Flexibilität besitzen, bestimmte Regelinterpretationen zu optimieren und damit einen transparenten und auditierbaren Steuerungs-Workflow zu bieten."Über AxiomSLAxiomSL ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Risikoanalyse, Datenmanagement und Berichterstattung an die Regulierungsbehörden. Mithilfe von mehr als 25 Jahren kombiniert AxiomSL sein tiefgreifendes Know-how über die Branche und seine intelligente Plattform zum Datenmanagement, um Lösungen und Dienstleistungen rund um die Berichterstattung an Behörden und Risikoberichterstattung, Liquidität, Kapital und Kredit, Betrieb, Handel und Transaktionen und Steueranalyse anzubieten. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst regionale und internationale Finanzinstitute mit einem Gesamtvermögen von mehr als 43 Billionen US-Dollar und Investmentmanagern, die ein Gesamtvermögen von mehr als 11 Billionen US-Dollar verwalten. Die Abdeckung des Unternehmens umfasst mehr als 110 Regulierungsbehörden innerhalb von 55 Rechtsprechungen.Weitere Informationen finden Sie unter www.axiomsl.comPressekontakt:aufnehmenJohn RoderickPräsident, J. Roderick Public RelationsTel.: +1 631 584 2200E-Mail: john@jroderick.comShamira AlidinaMedia Relations Director, Dina CommunicationsTel. +44 (0) 7801 590718E-Mail: shamira@dinacomms.comFrancine GittinsGlobal Head of Marketing and Communications, AxiomSLTel.: +1 212 248 4188E-Mail: fgittins@axiomsl.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1093660/AxiomSL_Logo.jpgOriginal-Content von: AxiomSL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141563/4527913