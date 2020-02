Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries orientierte sich zuletzt wieder an dem unteren Rand des seit August bestehenden Renditekanals (1,5% bis 1,9%), so die Analysten der Helaba.Grund hierfür sei vor allem das Aufkommen neuer Zinssenkungsfantasie gewesen.Die Ausbreitung des Coronavirus komme zu einem konjunkturell ungünstigen Zeitpunkt und verschlimmere insbesondere die angespannte Lage im Verarbeitenden Gewerbe. Die Wachstumsrisiken hätten auch die EZB alarmiert. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung sei zuletzt gestiegen. Ein weiterer Zinsschritt - vermutlich in Verbindung mit einer Ausweitung der Freibeträge für Einlagen bei der EZB - sei nicht vom Tisch. ...

