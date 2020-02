Wien (www.anleihencheck.de) - In ihrem ersten quantitativen Report zu MREL untersuchte die Behörde EBA 222 europäische Banken und damit rund 80% aller Institutionen, die eine Resolutionsstrategie verfolgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).MREL Anforderungen lägen im gewichteten Durchschnitt zwischen 26,5% von RWA bei G-SIBs und 19% bei Banken mit Bilanzsummen unter EUR 1 Mrd. 105 Institute würden ihre Vorgaben bereits erfüllen, wobei die restlichen Banken für die Unterdeckung von EUR 178 Mrd. verantwortlich zeichnen würden. Die Restrukturierung der jeweiligen Fundingprofile bzw. der Neuaufbau einer MREL-Investorbasis dürfte vor allem für kleinere Institute schwieriger sein. Der Markt schien bis dato in diesem Jahr aufnahmebereit zu sein und es wurden rund EUR 80 Mrd. an anrechenbaren MREL Verbindlichkeiten (alle Währungen) bereits auf dem Primärmarkt platziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (News vom 20.02.2020) (24.02.2020/alc/n/a) ...

