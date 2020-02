Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar abgeschwächt. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0817 Dollar, nachdem er am Freitagabend gegen 22.00 Uhr noch mit 1,0856 Dollar gehandelt worden war. Gegenüber dem am Freitagnachmittag festgelegten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von 1,0801 Dollar zeigte er sich somit gut behauptet."Der Euro hat sich zum Ende letzter Woche ...

