Letzte Woche war die erste am eurpäischen Credit Markt mit einem wöchentlichen Emissionsvolumen von unter EUR 30 Mrd. Dennoch liegt das monatliche Februar-Volumen bereits vor der letzten Woche in dem Monat bei EUR 132 Mrd. und somit schon sehr nahe and den EUR 136 Mrd. vom Vorjahr, welche den höchsten Wert seit 2014 bedeuteten. Auf Jahresebene liegen die Emissionen um 14,6 % über dem Vorjahr. Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

