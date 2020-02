Black Shark, Anbieter von innovativer Gaming-Technologie, gab heute die Einführung seiner neuen Markenidentität mit einer neu gestalteten visuellen Identität und dem neuen Unternehmensslogan "Game is Real" bekannt.

Black Shark's new logo and corporate slogan "Game is Real".

Black Shark will mit seiner Hardware, Software und seinen Dienstleistungen unübertroffene und einzigartige Gaming-Erfahrungen bieten und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufbauen. Die Weiterentwicklung der Markenidentität wird einen Ausgangspunkt des Unternehmens auf seinem Weg zu einem weiteren bedeutenden Meilenstein markieren, der weitreichende Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung, die Produktdefinition, die Markenbekanntheit sowie den positiven Einfluss auf die kooperative Partnerschaft im Gaming-Ökosystem von Black Shark erwarten lässt.

Markenpositionierung im Marktsegment Smartphone-Gaming bestätigt

Als führendes Unternehmen in der Gaming-Smartphone-Branche hat Black Shark in nur zwei Jahren seit seiner Gründung seine weltweite Präsenz erfolgreich erweitert. Dank seiner starken Fähigkeit zur technischen Innovation und seines profunden Verständnisses der Branche und der Nutzer hat Black Shark weltweit mehr als 1 Million Nutzer erreicht, den größten Marktanteil im Marktsegment Smartphone-Gaming in China besetzt und inzwischen eine nicht zu vernachlässigende Markenbekanntheit in der ganzen Welt erlangt. Was hinter der Weiterentwicklung der Markenidentität steht, ist Black Sharks tiefgehendes Verständnis der Branche und seine klare Strategie für die zukünftige Entwicklung.

Harrison Luo (Yuzhou Luo), der neu ernannte CEO von Black Shark, sagte: "Black Shark hat in den zwei Jahren durch sein Erforschen und sein Wachstum in der Branche deutlich bestätigt, dass sich das Marktsegment Smartphone-Gaming bewährt hat und die Erwartungen wert ist. Je stärker das Marktsegment unterteilt ist, desto härter ist der Wettbewerb innerhalb der Branche. Dies entspricht genau dem Weg, den wir gewählt haben und der sich als der richtige Weg zum Durchbruch erwiesen hat. Black Shark wird seine Markenpositionierung niemals in der traditionellen Smartphone-Branche vornehmen. Stattdessen sind wir bestrebt, uns auf unsere Hauptbenutzer zu konzentrieren und sie zu verstehen. Wir sind bereit, uns gemeinsam mit der Gaming-Branche zu entwickeln und weiterzuentwickeln. So hat Black Shark beispielsweise im vergangenen Monat die neue Zusammenarbeit mit Tencent Games angekündigt. In Zukunft werden die beiden Unternehmen ihre Kräfte bei der Entwicklung von Gaming-Hardware und -Software bündeln, um gemeinsam die vielversprechende Zukunft der mobilen Gaming-Branche zu erkunden. Mit der Ankündigung der neuen Markenidentität erklärt Black Shark sein Ziel, die ultimative Gaming-Erfahrung durch Gaming-Geräte und -Zubehör zu bieten, das umfassende Gaming-Ökosystem von Black Shark zu etablieren und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufzubauen."

Markenpersönlichkeitsmerkmale im Einklang mit Gaming-Eigenschaften

Gaming liegt in den Genen von Black Shark. Um die Resonanz der Nutzer zu erhalten und zu verstärken, ist es für Black Shark von größerer Bedeutung, seine Markenpersönlichkeitsmerkmale in dieser Aktualisierung seiner Markenidentität zu präsentieren. Um den Unternehmensslogan von "Born to Compete" auf "Game is Real" zu ändern, gibt Black Shark die einzigartige Perspektive in Bezug auf die Verbindung zwischen Marke und Game, Realität und Virtualität, sowie im weiteren Sinne auch Jugend und Spiele, und reflektiert damit, dass Black Shark hinter den Spielern steht und mit ihnen die gleichen Werte teilt, wie z. B. den Glauben zu bewahren, Freude zu suchen, an Teamgeist zu glauben, Cyberpunk zu mögen, voller Inbrunst und spirituell rebellisch zu sein.

Neues, von Gaming-Funktionen inspiriertes visuelles Identitätssystem

Zusammen mit der Einführung dieser neuen Markenidentität hat Black Shark das gesamte System der visuellen Markenidentität einschließlich Logo, Schriftart und Farbton erneuert, um den Wiedererkennungswert der Marke zu erhöhen. Das neu gestaltete Logo behält die Grundstruktur von zwei schwimmenden Haien mit leicht neugeformter Verstärkung bei, womit dieses anerkannte und vertraute Symbol der Marke bestehen bleibt. Die neue Schriftart mit einer flacheren Ausprägung ruft deutlich ein Gefühl von Modernität und Aktualität hervor. Um eine größere Wirkung der neuen Markenidentität zu erzielen, hat Black Shark die Veröffentlichung verschiedener abgeleiteter Produkte vorbereitet, die in einem starken Hardcore-Gaming-Stil präsentiert werden.

Alles für bessere Gaming-Erfahrungen und den Aufbau der besten Gaming-Welt mit globalen Gamern

"Mit der Veröffentlichung unserer neuen Markenidentität wird Black Shark weiterhin die beste Hardware, Software und Dienstleistungen anbieten, um globalen Gamern ein stärker integriertes Ökosystem zu bieten. Wir hoffen, dass unsere neue Markenidentität von mehr Gamern wiedererkannt wird, sie uns näher an sie heranbringt und wir gemeinsam mit ihnen eine fantastische 5G-Gaming-Welt aufbauen können", sagte David Li (Fan Li), Vice President von Black Shark Global und verantwortlich für das Auslandsgeschäft.

Black Shark hat seit seiner Einführung in Überseemärkten viele Erfolge erzielt, wie z. B. die erste chinesische Marke, die mit den beiden führenden Anbietern in Südkorea zusammenarbeitet; es ist stolz darauf, den ersten Platz im Marktsegment Smartphone-Gaming in Japan und Südostasien zu belegen; es ist erfolgreich in die leistungsstarken Vertriebskanäle wie Fnac-Darty und Boulanger in Europa eingetreten. Black Shark interagiert in der täglichen Kommunikation mit globalen Gamern und ist bestrebt, die Bedürfnisse der Gamer besser zu verstehen und mit besser gestalteten Produkten auf den Markt zu reagieren.

Über Black Shark

Black Shark, ein Anbieter von branchenführender Gaming-Technologie, hat ein Gaming-Ökosystem auf Basis der Hardware, Software und Services etabliert, die sich heute hauptsächlich in Smartphones finden. Black Shark will unübertroffene und einzigartige Gaming-Erfahrungen bieten und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufbauen. Black Shark betreibt Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf der globalen Website des Unternehmens unter: http://global.blackshark.com/

