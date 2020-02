Unterföhring (ots) - Der SAT.1-Sonntag singt: Zum Auftakt der achten Staffel holt "The Voice Kids" sehr gute 12,0 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) und startet damit besser als im Vorjahr. Insgesamt schauen 6,59 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) in die erste Blind Audition der Musikshow 2020."The Biggest Loser" punktet am Vorabend mit schönen 12,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre)."The Voice Kids" - immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Team-Übersichten, Interviews mit den Coaches, die Talente dernächsten Woche sowie Fotos aus der Show gibt es auf der Presseseite:http://presse.sat1.de/TVK2020Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 24.02.2020 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Tina LandTel. +49 [89] 9507-1158, -1192Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4527944