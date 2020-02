Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Liberalen abgesprochen, eine Partei der Mitte zu sein. "Man muss als FDP akzeptieren, dass man spätestens seit Thüringen, nicht mehr zur Mitte gehört", sagte Klingbeil der Bild-Zeitung. "Da hat man einen Tabubruch begangen." Mit Blick auf die Wahl in Hamburg machte er den Angaben zufolge deutlich: "Die Mitte ist in Hamburg eher Rot-Grün als FDP."

Mit Blick auf die Personaldiskussion in der CDU bekräftigte Klingbeil, dass die SPD keinen neuen Kanzler in dieser Legislaturperiode wählen werde. "Was wir klar gesagt haben, ist: Wir sind mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin in diese Regierung gegangen", erklärte er. Das sei der Vertrag, den man geschlossen habe, und da gebe es ein Vertrauensverhältnis. "Wenn die Union jetzt auf die Idee kommt, irgendwie die Kanzlerin auswechseln zu wollen, dann wird die SPD das ganz klar nicht mitmachen."

Die Sozialdemokraten selbst sollten laut Klingbeil mit einem Kanzlerkandidaten in den nächsten Wahlkampf gehen. "Wir werden die K-Frage im Laufe dieses Jahres, da bin ich mir ziemlich sicher, klären", sagte der Generalsekretär. "Wir brauchen jemanden, der uns in die Bundestagswahl führt." Es sei der Anspruch der SPD, in Deutschland zu gestalten.

