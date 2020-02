Berlin (ots) - Seit seiner Geburt hat Lucky Luke über 120 Abenteuer in Amerika, Kanada, Mexiko und sogar Frankreich erlebt. Doch den berühmten Cowboy mit rotem Halstuch hätte es fast nie gegeben: Als Kind hat Luke mit dem Gedanken gespielt, Totengräber zu werden! Doch zum Glück währte diese Idee nicht lange, schließlich beweist Lucky Luke schon früh, dass er sich für die Gerechtigkeit im Wilden Westen einsetzt. Bis heute geht ihm kein Schurke durch die Lappen. Denn Lucky Luke ist der Mann, der schneller schießt als sein Schatten. Diese und weitere Abenteuer aus seiner Kindheit finden sich im neuen Band Nr. 98 mit dem Titel "Volle Fahrt voraus", vollgepackt mit spannenden Episoden und humorvollem Zusatzwissen aus dem Alltag des kleinen lonesome Cowboys.Die Geschichten und Zeichnungen um Lucky Kid stammen auch dieses Mal aus der Feder des französischen Comiczeichners Hervé Darmenton. Sein Künstlername "Achdé" leitet sich von der französischen Aussprache seiner Initialen ab. Mit neun Jahren kaufte er seinen ersten Lucky Luke und träumte von da an, selbst einmal Comiczeichner zu werden. Nach dem Tod von Lucky Luke-Schöpfer Morris 2001 trat Achdé seine Nachfolge an und lässt seitdem den lonsesome Cowboy in unzähligen, spannenden Abenteuern durch den Wilden Westen reiten.Registrieren Sie sich für den Presseraum "Lucky Luke Band 98" im Egmont-Presseportal: http://www.egmont-presseportal.deSobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich erneut unter Ihrem gewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und die Download-Funktion nutzen.Lucky Luke Band 98 "Volle Fahrt voraus" ist als Hardcover (Egmont Comic Collection, EUR 12,00, ISBN 978-3-7704-4064-1) und Softcover (Egmont Ehapa, EUR 6,90) ab dem 05. März im Handel.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie bei Fragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Karoline Westermeyer BenzJunior Product & PR Manager BooksEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon: +49 (0)30 24 00 8 139E-Mail: k.westermeyerbenz@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4528029