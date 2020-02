Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl hat eine Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow mit Stimmen der CDU erneut scharf abgelehnt und in dem Kontext Kritik an dem Thüringer CDU-Landesverband geübt. "Wir haben klare Beschlüsse in der CDU Deutschlands, die wir im übrigen gemeinsam mit den Freunden aus Thüringen getroffen haben", sagte Strobl im ZDF-Morgenmagazin. "Es ist für Christliche Demokraten nicht möglich, mit extremen Parteien zusammenzuarbeiten. Das ist eine ganz klare Haltung."

Pläne der Landtagsfraktion, Ramelow möglicherweise sogar per Auslosung in Teilen seitens der CDU mitzuwählen, seien für ihn "gar nicht vorstellbar", kritisierte Strobl. "Das sind ja nahezu schon gespenstische Vorgänge." Das sei mit der Beschlusslage der CDU nicht vereinbar.

Unterdessen forderte Brandenburgs Ex-CDU-Chef Ingo Senftleben die Bundes-CDU dazu auf, ihren Beschluss zu korrigieren, nach dem eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken gleichermaßen ausgeschlossen ist. "Dieser Beschluss geht an der Realität vorbei", sagte er der Rheinischen Post. Die Linke müsse zwar mehr Verantwortung für DDR-Unrecht und Opfer übernehmen. "Aber sie ist nicht mit der AfD gleichzusetzen." Auf kommunaler Ebene arbeiteten Linke und CDU ohnehin schon zusammen. Auch im Bundesrat bestünden Kontakte. "Da wirkt so ein Beschluss heuchlerisch", sagte Senftleben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 03:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.