Einen gebrauchten Tag erwischte die Aktie von Advanced Micro Devices am vergangenen Freitag (21.02.). In einem sich eintrübenden Marktumfeld ging der Wert mit einem deutlichen Minus ins Wochenende. Die aktuellen Entwicklungen über das Wochenende lassen zudem einen nervösen Handel zu Wochenstart erwarten. Die Aktie des Chipherstellers litt am Freitag unter Gewinnmitnahmen. Vor dem Wochenende wollte ...

