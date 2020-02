Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans hat sich in einer Reaktion auf den Wahlsieg der SPD in Hamburg abwartend zur Frage des künftigen Kanzlerkandidaten der Partei gezeigt. "Die Frage, wie es weitergeht mit der Kandidatur auf der Bundesebene, die werden wir beizeiten klären", sagte der Bundesvorsitzende bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage, ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Ex-Bürgermeister Hamburgs nun ein Favorit für eine solche Kandidatur sei.

"Olaf Scholz ist ein hervorragender Politiker", sagte Walter-Borjans. Beide arbeiteten eng zusammen, Scholz sei Vizekanzler. Hamburgs Regierender Bürgermeister Peter Tschentscher habe "gezeigt, was wichtig ist, dass nämlich Kopf, Programm und die Region zusammenpassen, und ich glaube, wir werden gut daran tun, das ausführlich zu besprechen, und dann die richtige Entscheidung zu treffen".

Die Hamburger Wählerinnen und Wähler hätten eine "goldrichtige Entscheidung getroffen". Hamburg habe nun weiterhin eine tolle Zukunft. "Dass das so ist, das hat zu tun mit der Hamburger SPD, mit der SPD insgesamt, und das hat zu tun mit Peter Tschentscher." Dessen Motto "Die ganze Stadt im Blick" solle auch ein Motto sein für die kommenden Kommunalwahlen in Bayern und in Nordrhein-Westfalen.

"Für die Bundes-SPD muss jetzt gelten: Das ganze Land im Blick", forderte er. Alles, was es an Qualitäten in Hamburg und anders in anderen Regionen gebe, müsse man wahrnehmen und daraus Schlüsse ziehen. "Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, auch Hand in Hand, was Stadt und Land und Bund angeht." Gehe es um Gegenwind vom Bund, habe man wesentlich mehr Grund auf die CDU und die FDP zu blicken als auf die SPD.

