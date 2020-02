FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.02.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 300 (210) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 680 (1000) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2250 (2350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 535 (533) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 4600 (4700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 500 (1300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1710 (1810) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 185 (215) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 620 (425) PENCE - LIBERUM RAISES ST. MODWEN PROPERTIES PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES FEVERTREE DRINKS WITH 'BUY' - TARGET 1675 PENCE - PEEL HUNT INITIATES NATIONAL EXPRESS WITH 'HOLD' - RPT/SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2350 (2600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 700 (576) PENCE - 'NEUTRAL'



