Zürich (awp) - Die Coronavirus-Epidemie kommt näher und sorgt am europäischen Aktienmarkt zu Wochenbeginn für massiven Verkaufsdruck. In der Schweiz sind davon unter anderem zyklische Titel betroffen allen voran die Industriepapiere. Analysten fürchten sich etwa vor Angebotsengpässen. Ausserdem hatte am Wochenende der Internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...