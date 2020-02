Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (603236.SS), weltweit führender Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, meldete heute, kürzlich als Komponente des 380 Index der Shanghaier Börse (Shanghai Stock Exchange, SSE) ausgewählt worden zu sein und nun Teil der Liste jener SEE-Wertpapiere ist, die unter dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm handelbar sind. Folglich können sowohl institutionelle als auch private internationale Investoren Quectels Aktien über die Hong Kong Stock Exchange mit dem Aktiencode 93236 umsetzen.Das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm stellt eine grenzübergreifende Anlageplattform dar, die Investoren eines jeden Marktes unter Einsatz ihrer lokalen Broker und Clearing-Stellen Aktien auf dem gegenüberliegenden Markt umsetzen lässt. Im Rahmen dieses Programms sind ausschließlich SSE-notierte Aktien des SSE 180 Index und des SSE 380 Index sowie Aktien, die in beiden Börsen notiert sind (A+H-Aktien), handelbar.Quectel wurde am 16. Juni 2019 auf dem Mainboard der Shanghaier Börse notiert, wobei es sich in Bezug auf Marktkapitalisierung um die größte Börse Chinas handelt. Am 16. Dezember 2019 wurde das Unternehmen als Komponente des SSE 380 Index ausgewählt, der aus 380 Aktien mit hohen Wachstumsraten und guter Profitabilität besteht und das Ziel verfolgt, die Leistungen der neuen Shanghai-Blue-Chips umfassend widerzuspiegeln.Als industrieweit größter IoT-Anbieter konnte Quectel über die Jahre durch kontinuierliche Innovation, ein konkurrenzloses Portfolio, globale Präsenz sowie ausgezeichnete Kundendienstleistungen ein rapides Wachstum verzeichnen. In den ersten drei Quartalen 2019 erzielte das Unternehmen betriebliche Erträge von 2,85 Milliarden Yuan (406,62 Millionen US-Dollar), eine jährliche Steigerung von 53,32 Prozent.Quectels Aktienbestand konnte mit 244,41 Yuan (34,81 US-Dollar) je Aktie am 21. Februar 2020 abgeschlossen werden, was einen Anstieg von 456 % seit Bestandslistung ausmacht und eine Marktkapitalisierung von 21,80 Milliarden Yuan bzw. 3,10 Milliarden US-Dollar darstellt.Das Unternehmen sieht seinem zukünftigen Wachstum mit Zuversicht entgegen und gab kürzlich die Eröffnung neuer F&E-Zentren in Hefei (China) und Belgrad (Europa) bekannt. Quectel Wireless Solutions konnte sich als globaler Innovationsführer etablieren und brachte als erstes Unternehmen IoT-Produke für die Bereiche 5G, Low-Power-Wide-Area (zur Vernetzung von Sensoren beim Internet der Dinge) sowie C-V2X-Technologie, die als Kommunikationsbasis für autonomes Fahren dient, auf den Markt."Wir haben uns dazu verpflichtet, durch IoT eine bessere Welt zu schaffen und es erfüllt mich mit Stolz, diese nachdrückliche Unterstützung für Quectel wahrzunehmen. Wir werden uns auch weiterhin darum bemühen, unseren Kunden die bestmöglichen Produkte und Unterstützung bereitzustellen", betonte Patrick Qian, CEO und Vorsitzender von Quectel.Informationen zu QuectelQuectel Wireless Solutions gilt als führender globaler Anbieter von IoT-Modulen und verfügt über ein umfassendes Produktportfolio, das die aktuellsten Drahtlos-Technologien der Bereiche 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS sowie GNSS bedient. Quectels Produktpalette findet eine breite Anwendung im Bereich IoT/M2M, wozu unter anderem die Bereiche intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung zählen. Weitere Informationen finden Sie auf Quectels Webseite (https://www.quectel.com/), LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT). Alternativ können Sie uns über marketing@quectel.com per E-Mail erreichen.Pressekontakt:Ashley Liumedia@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/4528201