BERLIN (Dow Jones)--Die AfD hat sieht sich einer Hetzkampagne ausgesetzt und warnt vor einer Gefährdung der Demokratie. AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland sagte auf einer Pressekonferenz, die AfD habe im Wahlkampf für die Hamburger Bürgerschaft mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen gehabt. "Schwierig war es auch deshalb, weil wir in einer Weise in den letzten Tagen, ja Wochen kann man schon sagen, ausgegrenzt worden sind und gegen uns geradezu eine Hetze betrieben worden ist, wie ich das ehrlich gesagt noch nicht erlebt habe und auch in der Bundesrepublik nicht für möglich gehalten habe", beklagte Gauland.

Kommentare in den Medien hätten der AfD "im Grunde genommen etwas unterstellt", was in "keiner Weise auf eine demokratische Partei zutrifft". "Ich gebe offen zu, diese Art der Auseinandersetzung macht mir Sorge. Wenn wir da nicht alle abrüsten, ist die Demokratie wirklich gefährdet, aber nicht durch uns, sondern durch Versuche, uns aus einem demokratischen Spektrum auszugrenzen."

Ähnliche Kritik an den verbalen Angriffen gegen die AfD kam vom Parteivorsitzenden Tino Chrupalla. Im Bundestag würden Abgeordnete seiner Partei als Faschisten und Nazis bezeichnet. Eine "Entblößung" der Sprache sei im Gange. "Wer uns als Faschisten und Nazis bezeichnet, diskreditiert und verharmlost den wirklichen Faschismus", sagte Chrupalla.

Mit Verweis auf den rassistischen Terrorakt in Hanau, bei dem vergangene Woche ein Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet hatte, bevor er eine Mutter und sich selbst erschoss, betonte Chrupalla, dass die AfD mit der Tat nichts zu tun habe. "In der AfD gibt es keinen Rechtsterrorismus", betonte der AfD-Vorsitzende.

Mehrere Parteien haben die AfD in den vergangenen Wochen dafür kritisierte, dass sie mit ihrer migrationsfeindlichen Politik und durch ihre verbale Eskalation den Nährboden für rechtsradikale Terrorakte den Boden bereitet habe.

Ähnlich sah es Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einer Pressekonferenz zu dem rechtsradikalen Terrorangriff von Hanau. Er verwies auf Aussagen von Gauland, dass Adolf Hitler und Nazis "nur ein Vogelschiss in unserer über 1.000-jährigen Geschichte" gewesen seien. Aussagen der AfD im Bundestag seien ein Riesenproblem, so Seehofer.

Gauland räumte am Montag ein, dass diese Aussage von ihm ein Fehler gewesen sei. Nach den vorläufigen Wahlergebnissen zur Bürgerschaftswahl bleibt die AfD mit 5,3 Prozent in der Hamburger Parlament vertreten.

