In diesem Jahr sind es bereits 40 Jahre seit der Gründung von Packservice. Was als kleiner Lohnverpacker begann, ist heute ein führendes Unternehmen im Bereich Co-Packaging mit rund 1.300 Mitarbeitern und einem stetig wachsenden Serviceangebot. Viel hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten geändert, die Firmenphilosophie allerdings nicht, erklärt Ralph Spiering, der das Familienunternehmen seit 1996 in zweiter Generation leitet: "Der Kunde ist der Nabel." Im Jahr 1980 sind die Schlagworte Outsourcing, Digitalisierung und Co-Packaging noch nicht in aller Munde, wie es heute der Fall ist. Aber ...

