Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Rückkehr zu einer noch expansiveren Geldpolitik der Zentralbanken emittierten nicht-finanzielle Unternehmen in 2019 nach Angaben der OECD weitere USD 2,1 Billionen Unternehmensanleihen (Corporates), so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Nach diesem historischen höchsten Volumen hätten die global umlaufenden Unternehmensanleihen ein neues Allzeithoch von USD 13,5 Billionen erreicht, davon würden 22% auf Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern entfallen. 32,4% davon müssten in den nächsten drei Jahren wieder zurückgezahlt, bzw. refinanziert werden. Im Vergleich zu früheren Kreditzyklen hätten die ausstehenden Anleihen eine insgesamt niedrigere Qualität (Rating) mit längeren Laufzeiten. ...

