Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express will auch über die Erneuerung ihrer Frachtflugzeugflotte CO2-Ausstoß und Treibstoffverbrauch im Konzern reduzieren sowie die Interkontinentalverbindungen verbessern.

In diesem Jahr sollen sechs der 2018 bestellten 14 Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F-200 in Betrieb genommen werden; die erste der ausgelieferten Maschinen sei am Donnerstag auf ihrem Heimatflughafen in Cincinnati gelandet, dem Northern Kentucky International Airport, teilte der DAX-Konzern mit.

2018 hatte DHL insgesamt 14 Boeing-777-Frachtflugzeuge bestellt. Vier davon seien 2019 ausgeliefert worden, sechs sollen 2020 folgen, die übrigen vier 2021.

Im Vergleich zu ähnlichen Modellen verbrauche die B777F deutlich weniger Treibstoff und reduziere die CO2-Emissionen um circa 18 Prozent.

Die Deutsche Post hat sich dafür entschieden, bei der Erneuerung der Frachtflotte im Express-Bereich die Flugzeuge zu kaufen anstatt zu leasen. Das Unternehmen erwartet dadurch, an Flexibilität bei der Stationierung der Flugzeuge zu gewinnen. Darüber hinaus seien die Kosten als Eigner der Flugzeuge niedriger, so dass durch einen Kauf der Maschinen gleichzeitig EBIT gesteigert und Cashflow verbessert werden können, so Finanzchefin Melanie Kreis beim Kapitalmarkttag des Konzerns 2018.

Insgesamt betreibt DHL Express laut Mitteilung eine Flotte von mehr als 260 Flugzeugen und wickelt gemeinsam mit 17 Partnerairlines jeden Tag mehr als 3.000 Flüge in 220 Länder und Territorien ab.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.