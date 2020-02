Mainz (ots) - Neue Fälle rund um das Schicksal spurlos Verschwundener löst das Team der Berliner Vermisstenstelle auch in der neunten Staffel der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin", die am Freitag, 28. Februar 2020, 21.15 Uhr, startet. In der ZDFmediathek steht die erste Folge bereits vorab zur Verfügung. Auf Spurensuche sind in den dreizehn neuen Folgen Kriminalhauptkommissar Oliver Radek (Hans-Werner Meyer) und seine Kollegen Mina Amiri (Jasmin Tabatabai), Jessica Papst (Paula Kalenberg), Lucy Elbe (Josephin Busch) und Alex von Tal (Aleksandar Radenkovic). In Episodenrollen spielen neben vielen anderen Patricia Aulitzky, Christoph Bach, Florian Lukas, Eva Mattes, Minh-Khai Phan-Thi und Stefanie Stappenbeck.Während Lucy an einem Auslandsprogramm in Schweden teilnimmt, verstärkt die junge Polizistin Jessica Papst die Vermisstenstelle. Die Kollegen Oliver Radek und Mina Amiri freuen sich über die Vertretung, doch mit Alex gerät die ehrgeizige Polizistin immer wieder aneinander. Alex wird seit dem Tod seiner Schwester von Albträumen geplagt. Er fragt sich, ob er damals geholfen hat, den wahren Täter zu überführen - oder ob wegen ihm ein Unschuldiger im Gefängnis saß. Für Mina wird aus einem eigentlich freudigen Ereignis bitterer Ernst: Für ihre Arbeit als Polizistin soll sie einen Preis erhalten und erzählt in einem Interview sehr offen von ihren schwierigen ersten Jahren als Kind in Deutschland. Das nutzt ein Journalist für einen diffamierenden Artikel über Iraner, der weitreichende Konsequenzen hat. Radek hingegen muss sich nach dem Tod seines Vaters mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, denn sein seit Langem verschwundener Bruder taucht plötzlich wieder auf und reißt alte Wunden auf. Als sich Jessicas Zeit in der Vermisstenstelle dem Ende zuneigt, sucht sie nach einer Chance, sich zu beweisen: Mit einem Alleingang gefährdet sie aber nicht nur sich selbst, sondern auch eine vermisste Person. Kein Wunder also, dass Radek und sein Team sich über Lucys Rückkehr aus Schweden freuen.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/letztespurberlinPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/letzte-spur-berlin-4/Sendungsseite: https://zdf.de/serien/letzte-spur-berlinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4528438