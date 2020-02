New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: Vivien Azer, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) von "outperform" auf "market perform" herunter. Das Kursziel werde von 6,00 auf 2,50 CAD (Kanadischer Dollar) gesenkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...