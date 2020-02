FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz weiterhin diverser Herausforderungen infolge des neuartigen Coronavirus produziert Volkswagen wieder in den meisten chinesischen Werken. In allen Fabriken des Gemeinschaftsunternehmens FAW-Volkswagen werde derzeit gearbeitet, teilte der Autokonzern mit. Beim Gemeinschaftsunternehmen Saic Volkswagen laufe die Produktion in den meisten Fabriken. In zwei Werken würde der Beginn der Fertigung vorbereitet. Dagegen laufe die Fertigung in allen Komponentenwerken der Volkswagen Group China bereits wieder.

Angesichts der teils verlängerten Werksferien im Zuge des Ausbruchs des Coronavirus seien die Produktionspläne angepasst worden. Aktuell arbeite VW weiter daran, wieder zum normalen Produktionsbetrieb zurückzukehren. Es gebe aber nach wie vor Probleme wegen beschränkter Reisemöglichkeiten für Mitarbeiter oder Engpässe bei Lieferketten.

VW besitzt in China insgesamt 33 Werke, darunter 15 Fahrzeugwerke - 6 FAW-Volkswagen, 8 Saic Volkswagen, 1 JAC Volkswagen -, der Rest sind Komponentenwerke.

February 24, 2020

