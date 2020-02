Vancouver, B.C. - Gold Terra Resources Corp (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) freut sich, die Ergebnisse von 3 Bohrlöchern aus der Winter-2020-Bohrkampagne bei Sam Otto South bekannt zu geben. (Abbildung 1) Diese Bohrungen sollen die im November 2019 im NI 43-101-Mineralressourcenbericht identifizierten mineralisierten Zonen erweitern. Zu den Highlights zählen 25 Meter mit 1,39 g/t Gold (einschließlich 10,59 Meter mit 2,48 g/t Gold) in Bohrloch TSO20-058. Darüber hinaus durchschnitt Loch TSO20-53 die Hauptzone mit einem hochgradigeren Abschnitt von 2,0 m mit 6,24 g/t Gold.Kommentar von David Suda, Präsident und CEO:"In unserem technischen Team herrscht schon früh Aufregung um die erste Charge von Proben von Sam Otto. Die Identifizierung einer neuen mineralisierten Struktur bei Sam Otto South unterstreicht das Potenzial, der aktuellen abgeleiteten Ressource Unzen hinzuzufügen (siehe Ebenenplan: https://goldterracorp.com/site/assets/files/2658/tso20-058_plan_fig_21feb2020-2.jpg ). Wir sind der Ansicht, dass wir mit diesen ersten Ergebnissen am Anfang einer bedeutenden Erweiterung der Zone Sam Otto stehen, wobei 5 von 6 verbleibenden Löchern noch sichtbare Goldwerte aufweisen".Gold Terra hat weitere 14 Bohrlöcher gebohrt, einschließlich 3 Bohrlöcher in der Verbindungszone zwischen Sam Otto Main und Sam Otto South sowie 2 Bohrlöcher, die den Streich der Zone Sam Otto Main nach Süden erweitern. Die Untersuchungsergebnisse für diese Bohrlöcher stehen noch aus. Das Unternehmen ist ungefähr in der Mitte des Bohrprogramms für den Winter 2020. (Abbildung 1)Technische Zusammenfassung:Bohrloch TS020-058 befindet sich 50 Meter nördlich von Bohrloch TS018-035, das 27,16 Meter mit 2,16 g/t Gold durchschnitt (Pressemitteilung vom 9. März 2018) und eine neue Hängewand-Mineralisierungsstruktur innerhalb der Zone Sam Otto South durchschnitten hat, die sich innerhalb von 50 Metern von der zuvor identifizierten Mineralisierungsstruktur befindet, die die Grundlage des Explorationsprogramms von Gold Terra bei Sam Otto South bildete (Abbildung 2). Es wurde nur über die obere Hälfte des Bohrlochs berichtet, aber die untere Hälfte hat innerhalb der Hauptzone bei Sam Otto South sichtbares Gold gefunden und die metallischen Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.Die Bohrlöcher TS020-052 und TS020-053 wurden 100 Meter nördlich bzw. 50 Meter unterhalb von Bohrloch TS018-035 gebohrt. TS020-052 durchschnitt mehrere mineralisierte Strukturen mit besten Ergebnissen in der neuen Zone mit hängenden Wänden von 5,0 m mit 1,56 g/t Au und 3,3 m mit 1,05 g/t Au. TS020-053 durchschnitt 39,69 Meter mit 0,53g/t Gold in der Hauptzone, einschließlich 2,0 Meter mit 6,24g/t Gold.Die innerhalb des Zielgebiets Sam Otto South angetroffene Goldmineralisierung befindet sich in Scherzonenstrukturen mit einer Breite von 100 bis 200 Metern und einer starken Serizitalteration und Scherung. Goldmineralisierte Zonen stehen in direktem Zusammenhang mit einem geringen (1-2%) Sulfidgehalt in geschertem und umgewandelten vulkanischen Zwischengesteinen. Diese geologischen Merkmale stimmen mit den Beobachtungen in der Sam Otto Main-Zone 1,5 Kilometer nördlich überein.Technischer Anhang:Die Bohrlöcher wurden normal zur Streichlänge gebohrt und so konzipiert, dass sie die mineralisierten Strukturen im rechten Winkel durchqueren. Die berichteten Schnittbreiten werden auf 83-90% der tatsächlichen Breite geschätzt.Für die 3 heute gemeldeten Bohrlöcher entnahm Gold Terra 656 Proben zur Untersuchung. Die Ergebnisse reichten von unter dem Nachweis bis zu 7,14 g/t Au. Gold Terra fügt zertifizierte Standards und Rohlinge in den Probenstrom ein, um die Qualität der Laborarbeit zu überprüfen. In den Kernanlagen von Gold Terra in Yellowknife werden Bohrkernproben mit einer Diamantsäge geschnitten. Eine halbierte Kernprobe wird im Kernkasten belassen. Die andere Hälfte des Kerns wird von Gold Terra-Personal beprobt und in sicher versiegelten Beuteln zum Präparationslabor von ALS Chemex (ALS) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben zur Goldanalyse an die Anlage von ALS in Vancouver geschickt. Goldproben von >3 g/t werden auf einer 30 g-Aufspaltung durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Für eine Probe (7,14 g/t Au mit sichtbarem Gold) erforderte die ALS eine dritte Brandprobe. ALS ist ein zertifizierter und akkreditierter Labordienst. Die ALS fügt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Rohlinge und Zellstoffduplikate ein, und die Ergebnisse aller QC-Proben werden gemeldet.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß der Definition in "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" ist.Über Gold Terra Resource Corp.Gold Terra besitzt eine 100%ige Beteiligung am YCG-Projekt, das 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land innerhalb von 10 Kilometern von der Stadt Yellowknife umfasst. Das Unternehmen gab im November 2019 eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 735.000 Unzen Gold bekannt (Pressemitteilung vom 4. November 2019). Das YCG-Projekt, das sich im gleichen Archaengürtel befindet, in dem die ehemaligen hochgradigen Con- und GiantGoldminen über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben. Im Namen des Verwaltungsrates,"DAVID SUDA"David SudaPräsident und CEOWeitere Informationen erhalten Sie bei uns:Samuel VellaLeiterin der UnternehmenskommunikationTelefon: 604-689-1749 / Gebührenfrei: 1-855-737-2684svella@terraxminerals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch 