Eine in ein dänisches Solarheizwerk integrierte Großwärmepumpe soll die Effizienz der Solarthermie im Fernwärmenetz steigern. Aalborg CSP A/S, ein dänischer Spezialist für erneuerbare Energien, Solarwärmesysteme und Speicher, liefert ein schlüsselfertiges, kundenspezifisches elektrisches Wärmepumpensystems mit 2,5 MW Leistung für ein dänisches Fernwärmenetz in Zentraljütland. Das Wärmepumpensystem wird in ein bestehendes Solarheizwerk mit 4,5 MW Leistung integriert, um die Effizienz vom Solarheizwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...