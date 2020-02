Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) hat erstmals die Marke von 10 Mrd. Euro überschritten, so die Deutsche Börse AG.Der physische Bestand des Gold-ETCs, der im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt eingelagert werde, liege aktuell bei 209,98 Tonnen. Das entspreche einem Plus von 6,39 Tonnen seit Jahresbeginn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...