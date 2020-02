Gold auf 7-Jahres-Hoch Das Coronavirus rückt näher - die Ängste an den Aktienmärkten werden mehr: Am Montag verliert der DAX in der Spitze über 500 Punkte und rutscht bis auf 13.040 Punkte. Am Mittag ringt der DAX mit der Marke von 13.100 Punkten und notiert damit rund 3,5 Prozent im Minus. Wie weggeblasen scheint die Immunität der letzten Wochen gegenüber den Folgen des Coronavirus. "Die Dynamik der Korrektur zeigt jetzt, dass viele Marktteilnehmer wohl zu sorglos mit dem Thema Virus umgegangen ...

