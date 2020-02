Nach der Ausbreitung des Coronavirus in Italien beschliesst der Bund zusätzliche Tests und eine verstärkte Information der Bevölkerung.Bern - In der Schweiz ist weiterhin kein Fall von Ansteckung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV 2 bestätigt. Das gab Gesundheitsminister Alain Berset am Montag vor den Bundeshausmedien bekannt. Dennoch wurden zusätzliche Massnahmen beschlossen. Nach der Ausbreitung des Coronavirus in Italien beschloss der Bund zusätzliche Tests und eine verstärkte Information der Bevölkerung.

Den vollständigen Artikel lesen ...