Der DXY erholte sich von seiner Korrektur am Freitag zur 99,30 - Über dem 200-Tage-SMA besteht Spielraum für eine Test der 100,00 - Der Dollarindex startete positiv in die neue Handelswoche und er erholte sich vom Freitag Tief aus dem Bereich der 99,30, während die Risikoaversion zunimmt. Der Pullback am Freitag ging mit überkauften Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...