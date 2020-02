Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz werden sich wohl noch diese Woche erklären, sagte die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin.

Die CDU werde ihren neuen Parteivorsitzenden am 25. April auf einem Sonderparteitag in Berlin wählen. Das beschlossen am Montag die Spitzengremien der CDU bei ihrem Treffen in Berlin. Von der Wahl zum neuen Partei-Chef werde auch "das klare Signal für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin der CDU" ausgehen, so Kramp-Karrenbauer. Anschließend werde mit der CSU ein gemeinsamer Kandidat der Union vereinbart.

Kramp-Karrenbauer nannte keine neuen Bewerber um ihre Nachfolge. Sie gehe allerdings davon aus, dass es abgesehen von dem bereits bekannten Kandidaten Norbert Röttgen auch bei den drei anderen CDU-Politikern, mit denen sie zu dem Thema gesprochen habe, "zumindestens Interesse an Kandidaturen" gebe. Vergangene Woche traf sich die Saarländerin mit dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, mit dem CDU-Politiker Friedrich Merz und mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Ob es dann zu einer Bewerbung oder zu einer Kandidatur komme, müssten die Beteiligten selbst erklären. "Aber sie haben zugesagt, dass sie das sehr zügig in dieser Woche noch erklären werden, damit da auch Klarheit ist", sagte Kramp-Karrenbauer.

Bis zum Sonderparteitag in knapp neun Wochen soll es keine Regionalkonferenzen geben, bei der die Bewerber sich den Parteimitgliedern vorstellen werden.

Eine einvernehmliche Lösung um den Parteivorsitz scheint unwahrscheinlich, seit der Außenpolitiker und frühere Bundesumweltminister Röttgen vergangene Woche überraschend sein Interesse an der Nachfolge von Kramp-Karrenbauer und an der Kanzlerkandidatur bekundet hat. Kramp-Karrenbauer hatte anfangs lediglich Gespräche mit den anderen drei potentiellen Anwärtern geplant. Röttgen will keine Entscheidung hinter verschlossenen Türen und strebt notfalls eine Kampfkandidatur und einen Mitgliederentscheid an.

Mit der Entscheidung auf dem CDU-Parteitag ist die Kanzlerkandidatur allerdings noch keine beschlossene Sache. Denn die bayerische Schwesterpartei CSU sieht keinen Automatismus zwischen CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur. CSU-Chef Markus Söder hat wiederholt betont, er wolle bei der Auswahl zum Kanzlerkandidaten der Union ein Wörtchen mitreden.

