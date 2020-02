(shareribs.com) London 24.02.2020 - Die Aktien- und Rohstoffmärkte liegen am Montag unter deutlichem Abgabedruck. Die Angst vor einer Pandemie verschreckt die Investoren, was auch die Metallpreise an der London Metal Exchange belastet. Während die Ölpreise um fast vier Prozent abrutschen, können sich die Preise an der London Metal Exchange vergleichsweise stabil halten. Der neuerliche Rückgang an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...