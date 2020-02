Original-Research: curasan AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu curasan AGUnternehmen: curasan AG ISIN: DE000A2YPGM4Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 24.02.2020 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmanncurasan droht die Zahlungsunfähigkeit curasan hat gestern Abend überraschend wegen Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht. Liquidität reicht wider Erwarten nicht, notwendige Finanzierungszusage steht noch aus: Das Unternehmen wies zum 30.09.2019 noch einen Liquiditätsbestand von 1,5 Mio. Euro sowie eine Kontokorrentkreditlinie über 0,7 Mio. Euro aus. Aufgrund der zuletzt erfolgten operativen Verbesserungen, der im Jahresverlauf initiierten Kostensenkungsmaßnahmen sowie des gewöhnlich verkaufsstarken Jahresschlussquartals, in dem Großkunden mit Rahmenverträgen üblicherweise überproportional viel abrufen, hatten wir in unseren Prognosen angenommen, dass die liquiden Mittel bis zum erfolgreichen unterjährigen Turnaround in 2020 ausreichen und in 2021 auch auf Gesamtjahressicht knapp der Break-Even erreicht wird. Dabei haben wir u.E. konservative Schätzungen zugrunde gelegt, die sich signifikant unter den unternehmenseigenen Plangrößen befinden. Den in Q3 erhöhten Cashburn führten wir primär auf die Akquisition der JEDER GmbH (MONe: Kaufpreis 0,5 Mio. Euro) sowie den Vorratsaufbau für das gewöhnlich verkaufsstarke Q4 zurück. Durch den nun gestellten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zeigt sich jedoch, dass curasan erneut heftigeren operativen Gegenwind verspürt, sodass laut unternehmensinterner Kalkulation eine weitere Kapitalmaßnahme notwendig wäre. Nach Aussage des Unternehmens hat bisher jedoch kein Investor eine Finanzierungszusage für die nächsten 24 Monate gegeben. Das Management war somit gezwungen, schon jetzt eine Insolvenzmeldung zu veröffentlichen. Fazit: Die gestrige Meldung ist eine herbe Enttäuschung. Durch die scheinbar deutlich schwächer als erwartete Entwicklung und die noch nicht vorhandene Finanzierungszusage droht curasan auf absehbare Zeit Zahlungsunfähigkeit, weshalb ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht wurde. Da der Fortbestand des Unternehmens damit gefährdet ist, setzen wir das Rating aus. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20133.pdfKontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.