München (ots) - Ein Mann, der im Wald lebt und angeblich wildert, eine Soldatin, die einen Diensthund der Bundeswehr klaut, die Witwe eines Diplomaten, die der Hehlerei bezichtigt wird - die neuen Fälle von Romy Heiland (Christina Athenstädt) und Ada Holländer (Anna Fischer) fordern die blinde Anwältin und ihre Assistentin auf ungewöhnliche Art und Weise heraus. Privat muss sich Romy mit einer Neuigkeit auseinandersetzen, die sie kalt erwischt: Ben (Peter Fieseler) hat eine neue Freundin. Romy erkennt: Nun ist sie endgültig Single. Ada Holländer (Anna Fischer) erlebt unterdessen ein Wechselbad der Gefühle: Zufällig trifft sie jemanden, den sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat: ihren Vater Peter Holländer (Rolf Kanies).An der Seite von Christina Athenstädt als engagierte Anwältin Romy Heiland und Anna Fischer als ihre eigensinnige Assistentin Ada Holländer, sind in weiteren Rollen u.a. Peggy Lukac, Rüdiger Kuhlbrodt, Peter Fieseler, Aleksandar Jovanovic, Tim Kalkhof und Rolf Kanies zu sehen. Inspiriert wurde die Serie durch die blinde Juristin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet."Die Heiland - Wir sind Anwalt" ist eine Produktion der Olga Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Produzentinnen sind Nina Viktoria Philipp und Alicia Remirez. Executive Producer und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (RBB), redaktioneller Mitarbeiter Rudolf Bohne (RBB).Am Dienstag, 10. März 2020, findet um 11:00 Uhr im Hotel Le Méridien (An der Alster 52, 20099 Hamburg) ein Interviewtermin mit Christina Athentstädt und der Juristin Pamela Pabst statt. Zudem werden die Redakteurin Daria Moheb Zandi sowie die Produzentin Nina Viktoria Phillip vor Ort sein.Bitte lassen Sie PR Ackermann (E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.com, Tel: 089/649 865-13) bis spätestens 2. März 2020 wissen, ob Sie an dem Termin teilnehmen werden. Nach Ihrer Anmeldung teilen wir Ihnen dann den genauen Zeitpunkt für Ihr Interview mit.Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presseservice@DasErste.dePR Heike Ackermann,Mirja Bauer, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.com,Tel: 089/649 865-13Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4528946