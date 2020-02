=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Aktienrückkauf Wien - 24.Februar 2020. Wienerberger AG gibt gemäß § 120 Abs. 2 Z 4 BörseG bekannt, dass auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 149. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Juni 2018, der Vorstand der Wienerberger AG beschloss, insgesamt 1.163.514 Stück auf Grundlage desselben Ermächtigungsbeschlusseses rückerworbene eigene Aktien der Wienerberger AG vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen. Infolge der erteilten Zustimmung des Aufsichtsrats erfolgte die Durchführung der Einziehung der insgesamt 1.163.514 Stück eigenen Aktien mit Wirkung zum 18.2.2020. Die Zulassung der eingezogenen Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse wurde mit Wirkung zum 19.2.2020 (zum Handelsbeginn an der Wiener Börse) ebenfalls beendet. Wienerberger AG hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Durchführung der Einziehung der insgesamt 1.163.514 Stück eigenen Aktien noch 1.770.289 Stück eigene Aktien. Durch die Einziehung der 1.163.514 Stück eigene Aktien wurde das Grundkapital der Wienerberger AG mit Wirkung zum 18.2.2020 insgesamt um EUR 1.163.514 herabgesetzt und beträgt nunmehr EUR 115.187.982, zerlegt in 115.187.982 Stück nennwertlose Stückaktien. Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 198 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. EUR. Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/ investoren/aktie] Rückfragehinweis: Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

