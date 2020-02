Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag deutlich nach unten. Belastend wirkte der deutliche Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Personen, nun auch vermehrt in Italien. Damit wird deutlich, wie schnell die Infektion nach Europa kommen kann. Zudem wird damit auch bewusst, dass das Coronavirus unberechenbar ist und an Kraft nicht verloren hat. Immer erkennbarer wird, dass Lieferketten zumindest zeitweise unterbrochen werden können, was das labile Wirtschaftswachstum zudem belasten dürfte.

Volkswirte haben teilweise ihre Schätzungen für das Wachstum in der Eurozone wie auch für Deutschland gesenkt, so rechnet Berenberg-Volkswirt Volker Schmieding mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal in Deutschland.

Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 4 Prozent bei 13.035 Punkten, seit Jahresbeginn notiert er nun 1,6 Prozent im Minus. Einige Werte in der zweiten Reihe gaben zweistellig nach. Bundesanleihen waren als "sicherer Hafen" erneut gesucht, dies hatte zur Folge, dass die gesamte Laufzeitkurve im negativen Bereich rentiert. Gold legte auf 1.542 Euro zu und handelte erneut auf Allzeithoch.

Lufthansa und Adidas die großen Verlierer im DAX

Mit der Aktie der Lufthansa ging es zum 8,8 Prozent nach unten. Für die Analysten der DZ Bank zeichnet sich ab, dass die negativen Effekte durch Covid-19 größer sein werden als bei SARS im Jahr 2003. Betroffen dürfte in den kommenden Monaten besonders die Langstrecke und die Logistik sein. Adidas (minus 6,2 Prozent) ist stark am chinesischen Markt vertreten, ein großer Teil des Gewinns wird in dem Land erwirtschaftet. Bereits in der Vorwoche kommunizierte das Unternehmen, dass die Umsätze dort um 85 Prozent eingebrochen seien.

Neben dem Umbruch hin zur E-Mobility leiden die deutschen Automobilhersteller zusehends unter dem Rückgang der Verkäufe in China, so gaben Daimler um 6,7 und VW um 5,4 Prozent nach. CTS Eventim (minus 9,6 Prozent) und Deag (minus 7,8 Prozent) verdienen im Ticketing und Live-Entertainment ihr Geld. Sollten die Konsumenten wegen der Ansteckungsgefahr zu Hause bleiben, drohen den beiden Unternehmen Umsatz- sowie Ertragseinbußen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 165,1 (Vortag: 108,8) Millionen Aktien im Wert von rund 7,14 (Vortag: 5,01) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.035,24 -4,01% -1,61% DAX-Future 13.039,50 -3,85% -0,67% XDAX 13.043,45 -3,84% -0,69% MDAX 27.884,91 -3,79% -1,51% TecDAX 3.114,68 -3,78% +3,31% SDAX 12.246,86 -4,85% -2,12% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,51 58 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.