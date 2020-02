Am diesjährigen KMSK Familien-Forum werden die psychosozialen Herausforderungen thematisiert, mit denen sich betroffene Eltern konfrontiert sehen.Zürich - Über 350 Millionen Patienten leiden weltweit an einer seltenen Krankheit. Um ihnen Gehör zu verschaffen und auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen, findet jährlich Ende Februar der internationale Tag der seltenen Krankheiten statt. Der 2014 gegründete gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) organisiert zu diesem Anlass am 29. Februar 2020 bereits zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...