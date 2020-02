Die kurze Einschätzung der Lage Die Ankunft des Corona-Virus in Italien zwingt den DAX in die überfällige Korrektur. Der DAX sollte nun auf dem Weg zur hellblauen 0-b-Linie sein, auch wenn eine letzte Hürde noch bei 12598 zu meistern ist. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...